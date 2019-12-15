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15 Aralık 2019 Pazar 11:42:10 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 11:47:19

Sahibinden zararına satış: Marmaris'te 210 milyon liradan satışa çıkarılan adanın fiyatı 145 milyon TL'ye düştü

ABD'de yaşan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası zararına satışa çıkarıldı. 210 milyon liradan satışa çıkarılan adanın fiyatı 145 milyon TL'ye düştü. Karaca Adası'nın 1984 yılında ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığı ancak sit alanı ilan edildiği için satışa çıkarıldığı öğrenildi.

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk koyu karşısındaki 381 bin metrekarelik Karaca Adası, geçen 22 Eylül'de 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 23 Kasım'da güncellenen ilanda adanın metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 145 milyon olarak belirlendi.

65 milyon liralık indirim

Mülk sahibi adına adanın satışını takip eden İstanbul merkezli Bosforce Emlak Geliştirme ve Pazarlama şirketi yönetici ortağı Uğur Özcan, Gökova Körfezi'nde yer alan adanın krediye uygun olduğunu söyledi.

Adanın 4 yıldır satışta olduğunu belirten Özcan, geçen eylül ayında 210 milyon liradan satışa sunulan adanın fiyatında indirime gidildiğini kaydetti. ABD'de yaşayan sahibinin bir an önce satılmasını istediğini anlatan Özcan, "Satış fiyatımızda indirime gittik. Ciddi bir indirim yaptık" dedi.

Otel yapmak için satın aldı

Karaca Adası'nın 1984 yılında ABD'de yaşayan Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere satın alındığını belirten Uğur Özcan, adanın o zaman imarlı olduğunu kaydetti.

Adanın bulunduğu alanın 1990 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edildiğini, tüm Gökova Körfezi'nin imara kapatıldığını vurgulayan Özcan, "Bu nedenle otel yatırımı gerçekleşmedi. Sahibi yıllardır vergisini ödediği halde istediği yatırımı yapamadı. Yatırım yapmaktan vazgeçtiği için satışa çıkardı. Üzerinde 3 müstakil ev bulunuyor. Ancak bunlar metruk durumda. İmar affı kapsamında yapı kayıt belgeleri alındı. Restore edilerek kullanılabilir. Yine adaya günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina da yapılabilir. Bunlara izin var. Şu an Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bulunduğu için 5 yıl süreyle vergiden muaf. Süre dolduğunda yeniden vergisini ödeyecek" diye konuştu.

(DHA)

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