Sağlıksız kurbanlığa geçit yok

Doğu Anadolu'da hayvancılığın merkezi konumunda olan illerden, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla diğer şehirlere olan hayvan sevkıyatı arttı. Sevkıyatlarla birlikte kontroller de sıklaştı.

KÜPE VEYA PASAPORT ŞART

Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde kurulan kontrol merkezinde, getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Aşısı eksik olan, küpeleri veya pasaportu bulunmayan hayvanlara geçiş izni verilmiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, yetiştiricilerin kurban edilecek hayvanlara 21 gün öncesinde şap ve çiçek aşısını yaptırmak zorunda olduğunu vurguladı.

KÜÇÜKBAŞLARDA VEBA AŞISI ZORUNLU

Yetiştiricilerin sevk edecekleri kurbanların pasaportlarını çıkarması gerektiğini belirten Düzgün, “Küçükbaşlar için de veba aşısının muhakkak yapılması lazım” diye konuştu.