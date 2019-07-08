Sağlıksız kurbanlığa geçit yok
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan denetimleri arttı. Tek tek kontrolden geçirilen kurbanlıklardan, aşısı eksik ve küpesiz olanların sevkine izin verilmiyor.
Doğu Anadolu'da hayvancılığın merkezi konumunda olan illerden, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla diğer şehirlere olan hayvan sevkıyatı arttı. Sevkıyatlarla birlikte kontroller de sıklaştı.
KÜPE VEYA PASAPORT ŞART
Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde kurulan kontrol merkezinde, getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından tek tek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Aşısı eksik olan, küpeleri veya pasaportu bulunmayan hayvanlara geçiş izni verilmiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, yetiştiricilerin kurban edilecek hayvanlara 21 gün öncesinde şap ve çiçek aşısını yaptırmak zorunda olduğunu vurguladı.
KÜÇÜKBAŞLARDA VEBA AŞISI ZORUNLU
Yetiştiricilerin sevk edecekleri kurbanların pasaportlarını çıkarması gerektiğini belirten Düzgün, “Küçükbaşlar için de veba aşısının muhakkak yapılması lazım” diye konuştu.
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