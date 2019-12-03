Sağlıksız gıdaya geçit yok

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıda işletmelerine yönelik rutin olarak devam eden denetimlere ilaveten, 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eşzamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği tamamlandı.

3 bin 398 olumsuzluk tespiti

Söz konusu dönemde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleriyle okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bakanlık ekiplerince, 5 gün süreyle yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Pakdemirli, toplam 6 alanda 72 bin 783 işletmenin denetlendiğini belirterek, denetimlerin 3 bin 398'inde olumsuzluk tespit edildiğini bildirdi.