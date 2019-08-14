  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 40’ı tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 40’ı tamamlandı
Havacılığın üssü Türkiye Havacılığın üssü Türkiye
Çalışan anneye kreş yardımı Çalışan anneye kreş yardımı
'Üvey' cinneti 'Üvey' cinneti
Halayda maganda kurşunu Halayda maganda kurşunu
Bitmeyen enerji Bitmeyen enerji
Tatil için İstanbul’da Tatil için İstanbul’da
Huzur evine gidecek Huzur evine gidecek
Burak bebek uğur getirdi Burak bebek uğur getirdi
Çifte mutluluk Çifte mutluluk
Playback itirafı Playback itirafı
Hayvanlar için satış yapacak Hayvanlar için satış yapacak
Doğuya yöneldi Doğuya yöneldi
Selamı eksik etmiyor Selamı eksik etmiyor
İrfan Saraloğlu: Değişiklikler taktikseldi İrfan Saraloğlu: Değişiklikler taktikseldi
Pakistan'dan BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanma çağrısı Pakistan'dan BMGK'ya Cammu Keşmir konusunda acil toplanma çağrısı
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında gemi kazası Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında gemi kazası
Rabia Meydanı boşaltıldığından bu yana 60 bin kişi zindanlara atıldı Rabia Meydanı boşaltıldığından bu yana 60 bin kişi zindanlara atıldı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
'Hedefim milli takım’ 'Hedefim milli takım’
Kurban bahane Kurban bahane
İstanbul’da Süper Final İstanbul’da Süper Final
'Şampiyon olacağız' 'Şampiyon olacağız'
Özbek’ten geri adım Özbek’ten geri adım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00:37 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:04:55

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Sağlıkta 'Türkiye' markası daha fazla tanıtılmalı

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, sağlık turizmi için 2018'de Türkiye'ye gelen 551 bin 748 ziyaretçinin, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdiğini belirtti. Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı her yıl yaklaşık yüzde 25 artırdığına işaret ederek, bu alandan elde edilen geliri dünya sıralamasında en üst seviyeye çıkarmak için "Türkiye" markasının daha fazla tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, Türkiye'de son yıllarda önemli adımlar atılan sağlık turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası alanda, kişi başı sağlık turizmi harcamasının 6 bin 500 dolar seviyesinde, medikal sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklüğün ise 100 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Bağlıkaya, geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçinin, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdiğini aktardı.

Bağlıkaya, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyon geçirenler, 3'üncü yaş turizmi kapsamında ve termal tesislerden faydalanmak amacıyla ülkeye gelenler de eklendiğinde, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki gelirlerinin geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

"Sağlıkta 'Türkiye' markası daha fazla tanıtılmalı"

Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı her yıl yaklaşık yüzde 25 artırdığına işaret ederek, bu alandan elde edilen geliri dünya sıralamasında en üst seviyeye çıkarmak için "Türkiye" markasının daha fazla tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sağlık turizmi için ülkeye gelen bir turistin, normal turistin üç katından daha fazla para harcadığını aktaran Bağlıkaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 hedefleri arasında tıbbi tedavi amaçlı olarak ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 1,5 milyona yükseltilmesi ve sağlık turizmi gelirinin ise en az 5 kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılması olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin dünyada ABD, Almanya, Tayland, Hindistan'ın ardından en çok uluslararası hasta ağırlayan 5'inci ülke olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor. Bu ülkeleri İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Fransa, Rusya, ABD, İtalya, Yunanistan, İsveç gibi ülkeler takip ediyor." dedi.

"Hasta sayısı yaz aylarında artış gösteriyor"

Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki avantajlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığı itibarıyla avantajlı bir konuma sahip. Bunun yanında iklim, kültürel zenginlik, fiyat avantajları, sağlık hizmetlerinin kalitesi, eğitimli ve konusunda uzman sağlık ekipleri ve ulaşımı ağı açısından da çok sayıda avantajımız var. Medikal turizm, SPA, wellness, termal sağlık turizmi, spor turizmi, 3'üncü yaş ve engelli turizmi açısından olağan üstü avantajlı bir konumdayız. Dolayısıyla her kesime hitap edebilecek ürün ve hizmet niteliğine sahibiz."

Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesiyle özellikle lazerle göz ameliyatları, diş, implant, saç ekimine ilginin artığını belirten Bağlıkaya, tedavi için gelen hastaların sayısının yaz aylarında artış gösterdiğini, bunun bir nedeninin "Tedavi amaçlı gelenler iyileşme sürecinde şehir turlarına katılması" olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, "Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık turistlerine tavsiyeler

Medicana Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Dr. Murat Kaya da son dönemde sosyal medyanın sağlık turizmi alanında çok güçlü bir iletişim aracı haline geldiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye'ye gelen birçok misafirin, sosyal medya üzerinden teklif aldığını söyledi.

Sağlık hizmetini sosyal medya üzerinden satın almak isteyen misafirlere tavsiyelerde bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar, verilecek sağlık hizmetinin hangi kurumda verildiği, kurumun bu hizmetin ne kadar arkasında durabileceği, kurumsal bir yapısının olup olmadığı, ilgili hekiminin yasal prosedürler kapsamında kayıtlı olup olmadığı olarak belirtilebilir. Yine ilgili aracının dışında, sağlık hizmeti kapsamında hizmet sunucusunun yurt dışından ilgili sağlık hizmeti kapsamında ne kadar tercih edilebilir olduğunun ve ne kadar tecrübesinin olduğunun araştırılması da son derece önemlidir."

Özellikle merdiven altı diye tabir edilen kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemlerin, sunulan paket kapsamındaki sağlık hizmeti dışındaki içeriklerin cazip olmasının sağlık hizmetinin kalitesini göstermediğini vurgulayan Kaya, "Yapılacak her işin bir maliyeti ve değeri vardır. Bu sebeple en önemli uyarımız, aynı işlem için 3-4 farklı kurumdan fiyat teklifi almaları ve karşılaştırmalarıdır. Mümkünse işlem öncesi hekim ile iletişim kurulup yapılacak işlemin detayları hakkında hekimden bilgi alması olası sorunların önüne geçecektir." diye konuştu. 

(AA)

Trump'tan Hong Kong çağrısı!
Deneysel Ebola ilaçlarında büyük başarı!
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Bulgaristan Savunma Bakanlığı açıkladı: F-16'lar 2023'e kadar teslim edilecek
Leylekler ölmesin diye elektrikler kesildi
9 kadın taciz ile suçladı! Kendini böyle savundu...
Drift yapmasını engellemeye çalıştı... Ağır yaralandı
MSB duyurdu: ABD’li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı
Feci kaza! Yeşilçam yıldızının oğlu gözaltına alındı
Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi
ABD İngiltere’ye söz verdi!
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ortaya çıktı
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
Bayram tatili yolunda kaza bilançosu
Adriana Lima'yı mutlu eden jest
Tatilcilerin dönüş trafiği başladı
İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı
Rumlar Akdeniz'de yeni bir kriz için tarih verdi
Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ