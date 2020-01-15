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15 Ocak 2020 Çarşamba 10:30:29 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:32:53

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımına başvurmak isteyen vatandaşlar alım ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor..

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımına başvurmak isteyen vatandaşlar alım ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 ile ilgili detayları sizler için derledik.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İLANI İÇİN TIKLAYIN.


 

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir. 

Sınav Tarihi: 17 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arası 

Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 

a) www.yhgm.saglik.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı). 

b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak) 

c) Yükseköğrenim lisans diplomasının/çıkış belgesinin Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı. 

ç) KPSS sonuç belgesinin üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde bilgisayar çıktısı. Başvurusunu yapan adaylar, başvuru evrakını en geç 30 Ocak 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar; “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya Acele Posta Servisi (APS) ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Evrakını elden teslim etmek isteyenler, bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir

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