Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu yıl Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplamda 29 bin 689 sağlık personeli istihdam edilecek. 29 bin 689 sağlık personeli alımının ilk etabı olarak 12 bin personelin ataması gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında detayları sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu bilgileri paylaştı;

29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.

Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.

12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.

Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK KADROLAR;

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.