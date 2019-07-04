Sağlık Bakanlığı personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadroları neler? soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık açıklamasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında son dakika haberlerine çevrildi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alım tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği istihdam müjdesi üzerine yazılı bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık” diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, “Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

“İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.”

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

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- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.