Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı

  • Bist 100
    101939
  • Dolar
    5,7715
  • Euro
    6,3552
  • Altın
    276,8440
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi
Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var
Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü
Cenk Tosun'dan anketlik performans Cenk Tosun'dan anketlik performans
Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti
TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz
Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var
Beşiktaş, milli arada transfer baktı Beşiktaş, milli arada transfer baktı
Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik
Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi
İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması
AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler
Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı
Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019! Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019!
Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı
Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman?
OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler? OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler?
F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı
CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı
Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı
2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama
Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli? Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli?
Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:52:10 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:27:14

Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret (eş ve sağlık) ve doktor atama kurası bugün çekiliyor. Kura ile yerleştirme işlemi bugün saat 09:00 'da başladı. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor. Tecih başvurusu yapan adaylar Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları ne zaman açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret (eş ve sağlık) kurası ve doktor atama bugün çekiliyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası ile yerleştirme işlemi bugün saat 09:00'da başladı. Tercih başvurusunda bulunan adaylar sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI 88. DHY KURA SONUÇLARI SAYFASI
 

SAĞLIK BAKANLIĞI 88. DHY KURA SÜRECİ

PBS üzerinden;‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ ön başvuruları, 24 Temmuz 2019 Çarşamba – 26 Temmuz 2019 Cuma Saat 18: 00’e kadar yapıldı. 

‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ Ön Başvuru Formları ve belgelerini 31 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 18: 00’e kadar iletti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba günü ‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerler ilan edildi. 

PBS üzerinden; tüm adaylar için tercih başvuruları 28 Ağustos 2019 Çarşamba–02 Eylül 2019 Pazartesi Saat 18: 00’e kadar yapıldı.

Tüm adayların tercih başvuru evrakları 06 Eylül 2019 Cuma saat 18:00’e kadar geldi.

Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret (eş ve sağlık) kurası ise bugün gerçekleşiyor.

DİKKAT:  88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurasında Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI ÇEKİLİYOR

Sağlık Bakanlığı doktor ataması yapıyor. Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası bugün yapılacak. Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde başlayan doktor atama başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası bugün saat 09:00 'da başladı. Kura, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ