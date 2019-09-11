Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret (eş ve sağlık) kurası ve doktor atama bugün çekiliyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret kurası ile yerleştirme işlemi bugün saat 09:00'da başladı. Tercih başvurusunda bulunan adaylar sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı 88. DHY kura sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 88. DHY KURA SÜRECİ

PBS üzerinden;‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ ön başvuruları, 24 Temmuz 2019 Çarşamba – 26 Temmuz 2019 Cuma Saat 18: 00’e kadar yapıldı.

‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ Ön Başvuru Formları ve belgelerini 31 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 18: 00’e kadar iletti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba günü ‘Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası’ ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerler ilan edildi.

PBS üzerinden; tüm adaylar için tercih başvuruları 28 Ağustos 2019 Çarşamba–02 Eylül 2019 Pazartesi Saat 18: 00’e kadar yapıldı.

Tüm adayların tercih başvuru evrakları 06 Eylül 2019 Cuma saat 18:00’e kadar geldi.

Sağlık Bakanlığı 88. DHY mazeret (eş ve sağlık) kurası ise bugün gerçekleşiyor.

DİKKAT: 88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurasında Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI ÇEKİLİYOR

Sağlık Bakanlığı doktor ataması yapıyor. Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası bugün yapılacak. Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde başlayan doktor atama başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası bugün saat 09:00 'da başladı. Kura, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılıyor.