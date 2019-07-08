Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.Sağlık Bakanlığı 29 bin personel alımı hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

29 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, Bakan Koca'nın o açıklamaları;

29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.

Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.

12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.

Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.