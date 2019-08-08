Sağlık Bakanı: Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı

AA Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunuyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE MARKALAŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Koca "Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak." dedi.

HAVA AMBULANSI KONUSUNDA SON DERECE İLERİ BİR NOKTADAYIZ

Sağlık Bakanı Koca sağlık alanında verilen hizmetlerle ilgili açıklamalarında hava ambulansına da değindi. Sağlık Bakanı Koca "Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz" dedi..

"GEÇEN YIL 5 BİN 600 KALP VE BÖBREK NAKLİ YAPILDI"

Sağlık Bakanı Koca, "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı." ifadesini kullandı.

"AŞIDA DIŞA BAĞIMLILIĞI 5 YIL İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığı bitirmek istediklerini dile getirdi.

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