Kamuda 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak

Son dakika: KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ayrıntılar geliyor...