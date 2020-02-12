12 Şubat 2020 Çarşamba 09:19:35 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 10:02:14
Kamuda 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak
Son dakika: KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Son dakika: KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca: "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
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