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17 Kasım 2019 Pazar 10:04:30 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 10:05:22

Sabiha Gökçen'e ilk uzun mesafeli uçuş gerçekleştirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ilk uzun mesafeli uçuş Malezya Havayolları'nın Kuala Lumpur-İstanbul seferiyle başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk uzun mesafeli uçuşu gerçekleştiren Malezya Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçak, öğle saatlerinde havalimanına indi.

Malezya Havayolları'nın seferlerine başlaması nedeniyle Sabiha Gökçen'de karşılama töreni düzenlendi. Apronda geleneksel su takı töreniyle karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi.

Ardından gerçekleşen kokteylde geleneksel pasta kesimi yapıldı. Kokteyle Malezya Havayolları ile İSG üst düzey yöneticileri ve yolcular katıldı. Kokteyl öncesinde yolculara lokum ikramı da yapıldı.

Törende verilen bilgiye göre, iki ülke arasında son yıllarda artan uçuş trafiğiyle birlikte başlayan uzun mesafeli uçuşlar, Malezya Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçaklarla charter seferler halinde devam edecek. Uçuşlar, 11 Ocak 2020'ye kadar cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Rota, Londra rotasından sonra Avrupa'ya yapılan en uzun ikinci Malaysia Airports uçuşu olma özelliği taşıyor. 19 business ve 268 ekonomi sınıfı ile toplam 287 koltuk bulunan A330'lerin uçuşları üç ay boyunca Dorak Holding iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Törene, İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, İSG Havacılık Pazarlama Direktörü Gerald Ong, Dorak Holding Grup Turizm ve Marka Bölüm Direktörü Esra Değirmenci katıldı.

"Büyümeye ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Sabiha Gökçen'den uzun mesafeli uçuşların gerçekleşmesi iki yıl önce göreve başladığımda belirlediğim ilk hedeflerdendi." dedi.

Bugün söz konusu hedefi hayata geçirmiş olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Göral, yıl başından beri dış hat yolcu sayısında yüzde 20'lik büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göral, bu büyümeye pozitif katkı sağlayacak uzun mesafeli ilk uçuşu gerçekleştirmenin öneminden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu uçuşun Malezya Havayolları ile olması da bugünü daha anlamlı kılıyor. Hedeflerimiz belli; 2020'de hem yeni terminal binamızın temelini atacağız hem de ikinci pistimizi ve metro bağlantımızı devreye sokacağız. İSG olarak Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun şekilde, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin güçlü bir havacılık markası olmak için çalışmalarımıza, büyümeye ve kendimizi geliştirmeye aralıksız devam edeceğiz."

(AA)

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