  • Bist 100
    103464
  • Dolar
    5,7026
  • Euro
    6,2722
  • Altın
    276,0060
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika Haberi... ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika Haberi... ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti
Son Dakika Haberi... MHP'den ABD'ye tepki: Özürle geçiştirilemez Son Dakika Haberi... MHP'den ABD'ye tepki: Özürle geçiştirilemez
TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı TESK'ten 'yerli ürün kullanın' çağrısı
Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı Sağlık kuruluşlarında 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı yapıldı
Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor Düşünce Atölyesi öğrencilerini bekliyor
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
82 milyonun içini sızlatan tokat! 82 milyonun içini sızlatan tokat!
Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı Mersin'de çocuğa atılan tokat Türkiye'yi ayağa kaldırdı
FETÖ hakkında bir gerçek daha oraya çıktı! ByLock'tan önce de gizli program kullanmış FETÖ hakkında bir gerçek daha oraya çıktı! ByLock'tan önce de gizli program kullanmış
"Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde! "Evlilik setimi çok sevdim" Hailey Baldwin’in yüzüğünün fiyatı servet değerinde!
Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı alay konusu oldu! Jet Sosyete'de Şeyma Subaşı alay konusu oldu!
Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde! Ümraniye'de görüntülendiler... Hande Ataizi ve sevgilisi halk otobüsünde!
Liverpool tarihe geçmeye çok yakın Liverpool tarihe geçmeye çok yakın
Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum! Sosyal medyada paylaştı... Kadir Doğulu: Hakikat ile buluştum!
Fatih Terim Linnes kararı için bin pişman Fatih Terim Linnes kararı için bin pişman
Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu! Sevgili Geçmiş dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Kasım 'kahkaha ayı' olacak Kasım 'kahkaha ayı' olacak
Alişan oğlu Burak'a yemek vermedi! O anları bu notla paylaştı... Alişan oğlu Burak'a yemek vermedi! O anları bu notla paylaştı...
İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri İstanbul'da haftalık kültür sanat etkinlikleri
Lüküs Hayat' seyirciyle buluştu Lüküs Hayat' seyirciyle buluştu
Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak
Kuzenlerini silahla yaralayan kişi intihar etti Kuzenlerini silahla yaralayan kişi intihar etti
Tartıştığı eniştesini öldüren şahıs: Namus için vurdum Tartıştığı eniştesini öldüren şahıs: Namus için vurdum

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ekim 2019 Pazar 13:27:29 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 13:28:03

Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti

Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olurken, iç hat yolcusu 16 milyon 203 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın 9 ayının yanı sıra eylül ayı yolcu ve uçak rakamlarını açıkladı.

Buna göre, yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 26 milyon 650 bin yolcu kullandı. Yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16 milyon 203 bin oldu.

Yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 172 bin 3 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Eylülde 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı

Açıklamaya göre, geçen ay 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. 

Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu artışı eylülde de devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 19 artış göstererek 1 milyon 292 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 1 milyon 856 milyon oldu.

Öte yandan, eylül ayında zamanında kalkış oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti. 9 ayın zamanında kalkış ortalaması ise yüzde 88 oldu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ