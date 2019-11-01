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01 Kasım 2019 Cuma 10:46:19 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 10:47:25

Sabiha Gökçen Havalimanında danışma hizmeti verecek robot göreve başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında yolculara yardım etmesi, danışmanlık hizmeti vermesi için gidiş terminalinde 'Aerobot' adı verilen robot hizmete başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı´nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan, test aşamasındaki danışma robotu göreve başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminaline konulan ve "Aerobot" adı verilen robot ilk aşamada İngilizce ve Türkçe olarak yolculara destek verecek. Yolculara danışma hizmeti vererek, onların sorularını yanıtlayan robot, aynı zamanda yolcuların bilet bilgilerini okuyup, uçuş detaylarını da canlı olarak ekranına yansıtıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nın terminalinin 10´uncu yıl dönümünde gidiş terminaline kurulan robot ile karşılaşan yolcular robotlardan uçuşları hakkında bilgi aldılar. Robot ile hatıra fotoğrafı çektiren yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirttiler. Öte yandan Sabiha Gökçen terminalinin hizmete girişinin 10´uncu yılı nedeniyle konser veren bando ekibi eşliğinde bugün göreve başlayan robot dans ederek yolculara keyifli anlar yaşattı.

AEROBOT ROBOT 5 DİL BİLİYOR

Robot hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, "Aerobot, yolcularımıza yardımcı olmak için aramıza katıldı. Kendisine öğretirken biz de öğreniyoruz. Onunla birlikte çalışmayı öğreniyoruz. Ne gibi konularda yolcularımıza yardım olacak; yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkânına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor. Şuana kadar yaptığımız geliştirmeler bunlar. İleri ki aşamalarda yolcularımıza daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi belirli noktalarda restorantlarda ne gibi kampanyalar var. Bunları yolcularımıza iletmek istiyoruz. İhtiyaçları varsa hızlı geçiş ve lounge hizmetlerini buradan satın alabilmelerini hedefliyoruz. Aerobot havalimanımızın farklı noktalarında kendisi ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor. 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz" dedi.

(DHA)

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