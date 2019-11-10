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10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:29:34

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 günde 8 ödül

Yılın ilk 10 ayında 28 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, biyometrik pasaport geçiş sistemi gibi birçok dijital hamlesiyle 8 farklı ödüle layık görüldü. 

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı geçen hafta düzenlenen ödül törenleriyle toplam 8 ödüle layık görüldü. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi pazarları için pazar zekası, danışmanlık hizmetleri veren IDC Türkiye tarafından düzenlenen törende 2019’da Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi ile kayıp eşya konusundaki dijitalleşme hamlelerine ‘En İyi Müşteri Memnuniyeti Ödülü’ verildi. 

VİZYON PROJE 

Web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin değerlendirildiği Altın Örümcek Web Ödülleri’nde resmi web sitesi ile üçüncülük ödülü alan havalimanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen Su ve Çevre Konferansı Ödülleri'nde ise ‘Vizyon Proje’ ödülü verildi. 

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