Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 günde 8 ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı geçen hafta düzenlenen ödül törenleriyle toplam 8 ödüle layık görüldü.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi pazarları için pazar zekası, danışmanlık hizmetleri veren IDC Türkiye tarafından düzenlenen törende 2019’da Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi ile kayıp eşya konusundaki dijitalleşme hamlelerine ‘En İyi Müşteri Memnuniyeti Ödülü’ verildi.

VİZYON PROJE

Web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin değerlendirildiği Altın Örümcek Web Ödülleri’nde resmi web sitesi ile üçüncülük ödülü alan havalimanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen Su ve Çevre Konferansı Ödülleri'nde ise ‘Vizyon Proje’ ödülü verildi.