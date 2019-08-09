S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu
Tüm yaptırım iddialarına rağmen Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkiler, bu yılın ilk yarısında Türkiye lehine gelişti. ABD’ye yapılan ihracat arttı.
Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 gerilimine rağmen yılın ilk 6 ayında bu ülkeye yaptığı ihracatı artırırken, ithalatı da azalttı. TÜİK verilerine göre, Türkiye, 2019'un ocak-haziran döneminde ABD'ye yaptığı ihracatı geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 2 artırarak 3,9 milyar dolara çıkardı. Geçen yılın ilk 6 ayında 6,3 milyar dolar olan Türkiye'nin ABD'den yaptığı ithalat ise 2019'un aynı döneminde yüzde 15 gerilemeyle 5,3 milyar dolara indi. 2018'in ilk yarısında yüzde 61 seviyesinde olan Türkiye açısından ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 74'e yükseldi.
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