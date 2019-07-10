Rüya uçak ilk uçuşta fulledi

Şehit Eren Bülbül'ün anısına önceki gün Trabzon'a uçuş yapan, THY'nin filosuna kattığı ilk B787-9 (Dreamliner) tipi uçağı, dün tarifeli seferlere başladı. “TK 2410” sefer sayılı, 52 dakika süren İstanbul-Antalya uçuşunda, 296 yolcu (260 6 ekonomi 30 business) yer aldı. Uçağın, İstanbul'a dönüş seferi ise yüzde 100 dolulukla yapılacak.

35.1 MİLYON YOLCU TAŞIDI



Öte yandan, THY tarafından, KAP’ta Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları yayımlandı. THY’nin bu yılın haziran ayındaki toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.2'lik artışla 6.6 milyon olarak gerçekleşti. Ocak-haziran 2019 döneminde ise 35.1 milyon yolcuya hizmet verildi.



YENİ İŞBİRLİĞİ



Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) ve Kuveyt Hava Yolları arasında yapılan işbirliği kapsamında, Kuveyt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında düzenlenecek seferlerde kod paylaşımı yapılabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların, 1 Ağustos'tan itibaren başlaması planlanıyor.