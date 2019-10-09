Rusya'yla dolarsız ticaret

Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülke arasındaki ödeme ve anlaşmalarda, yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Anlaşmayla iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para birimlerinin kullanımı, uygun bir finans pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para birimlerinin cazibesinin artırılması amaçlanıyor. Anlaşmayla Türk banka ve şirketlerinin SWIFT ödeme sisteminin Rus versiyonu olan Rusya Merkez Bankası Ulusal Ödeme Sistemi’ne bağlanması, Rusya tarafından MasterCard ve VISA’ya alternatif olarak tasarlanan MİR banka kartlarının kullanımı için Türkiye’de gerekli altyapının oluşturulması öngörülüyor. Diğer yandan anlaşmayla iki ülkenin ulusal ödeme sistemlerinin etkileşimi ve daha sonra bu sistemlere başka ülkelerin bağlanması olasılığı konusunda işbirliği yapılması amaçlanıyor.