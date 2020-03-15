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15 Mart 2020 Pazar 12:59:41 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 13:00:31

Rusya'ya ihracat hızlı başladı

Türkiye'den yılın 2 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 700 milyon 287 bin 450 dolara ulaştı.

Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde Rusya Federasyonu'na 700 milyon 287 bin 450 dolarlık ürün gönderildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Rusya'ya yılın ilk iki ayında 27 sektörden 504 bin 713 ton ürün satıldı. Söz konusu ihracattan 700 milyon 287 bin 450 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 387 bin 698 tonluk ürün gönderilerek, karşılığında 555 milyon 107 bin 446 dolarlık kazanç elde edilmişti. Böylece bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 30, değerde yüzde 26 artış gösterdi.

İlk sırada yaş meyve sebze var

Rusya'ya söz konusu dönemde yapılan ihracatta 149 milyon 37 bin 124 dolarla yaş meyve ve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Ülkeden Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde ise 104 milyon 421 bin 33 dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edilmişti. Söz konusu dönemde Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 arttı.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatını 96 milyon 71 bin 93 dolarla otomotiv endüstrisi, 68 milyon 648 bin 465 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 56 milyon 939 bin 564 dolarla makine ve aksamları ile 50 milyon 299 bin 687 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Doğu Karadeniz'den Rusya'ya ihracat yüzde 12 arttı

Doğu Karadeniz'den yılın ocak-şubat döneminde Rusya'ya 20 sektörden 40 bin 664 tonluk ihracat yapıldı. Bu dış satımın tutarı 30 milyon 136 bin 154 dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bölgeden Rusya'ya 37 bin 690 tonluk ihracat karşılığı 26 milyon 936 bin 864 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 8, değerde yüzde 12 arttı.

Bölgeden Rusya'ya yapılan ihracatta da 22 milyon 80 bin 539 dolarla yaş meyve ve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı.

Bu ürünü 4 milyon 893 bin 957 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 1 milyon 656 bin 521 dolarla fındık ve mamulleri, 512 bin 22 dolarla makine ve aksamları ile 432 bin 215 dolarla maden ve metaller takip etti.

"Rusya'ya ihracattan ilerleyen süreçte beklentilerimiz yüksek"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, yılın iki aylık döneminde Rusya'ya ihracatın hızlı başladığını söyledi.

Kalyoncu, Rusya'ya ihracattan ilerleyen süreçte beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yılın tamamında ihracatın artış trendini sürdüreceğini ve 2019 yılı rakamının üzerine çıkacağını öngörüyoruz ayrıca her yıl ve dönemde olduğu gibi Rusya Federasyonu'na en çok ihraç edilen ürün yine yaş meyve sebze ürünleri oldu. Çünkü bu sektörde en iyi ve en istikrarlı tedarikçisi olmasının yanında en hızlı ve en taze şekliyle Rusya piyasasına ürün sunma avantajı Türkiye'de. Dolayısıyla piyasada Türk ürünleri en çok tercih edilen ürünler oluyor."

(AA)

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