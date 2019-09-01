Rusya'dan SU-35 ve SU-57 açıklaması: Nihai karar Ankara'nın!
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rus yapımı Su-35 avcı uçağı ile 5. nesil Su-57 savaş uçaklarıyla ilgili nihai kararı Türkiye'nin vereceğini söyledi.
Rus devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Su-35 ve Su-57'lerin ön plana çıkmasını değerlendirdi.
Türkiye'nin Su-35 ve Su-57'lere gerçekten ilgi göstereceğini umduğunu belirten Borisov, bu uçaklarla ilgili nihai kararı Ankara'nın alacağını vurguladı.
Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı sorusuna "Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya" yanıtı vermişti.
(Sputnik)
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