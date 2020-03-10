Rusya'dan petrol fiyatı açıklaması
Saudi Aramco CEO'su 1 Nisan'dan itibaren günlük petrol üretimini 12.3 milyon varile çıkartacaklarını söyledi. Öte yandan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, masaya geri dönebilecekleri sinyalini verdi. Novak petrol piyasalarında istikrar sağlanması için OPEC ile iş birliği yapmanın ihtimal dışı olmadığını söyledi. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC cuma günü üretim kesintisi yapılmasını istemiş Rusya kabul etmemişti. Dün petrol fiyatları yüzde 30 düşmüştü
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini kısa vadede 500 bin varil kadar artırabileceklerini belirterek, petrol fiyatlarının toparlanmasının aylar alacağını söyledi.
Novak, Rus devlet kanal Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürütülen üretim kesintisi anlaşması sayesinde Rus bütçesine 3 yılda yaklaşık 10 trilyon ruble katkı sağlandığını belirtti.
Petrol piyasalarında istikrar sağlanması için OPEC ile iş birliği yapmanın ihtimal dışı olmadığını anlatan Novak, "Rusya ile OPEC arasında bir sonraki toplantının mayıs ve haziranda yapılması planlanıyor." dedi.
Rusya'nın petrol üretimini artırma potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Üretimimizi kısa vadede günlük 250-300 bin varil, genel olarak 500 bin varil düzeyinde artırabiliriz. Petrol fiyatlarının toparlanması aylar alacak." ifadelerini kullandı.
OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.
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