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Rusya'da 60 milyon kredi kartının bilgileri çalındı Rusya'da 60 milyon kredi kartının bilgileri çalındı

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03 Ekim 2019 Perşembe 11:55:45 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:56:26

Rusya'da 60 milyon kredi kartının bilgileri çalındı

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı. Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısıyla ilgili iç soruşturma başlatıldı.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin en büyük bankası Sberbank’a ait geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalındı.

Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya’da yasaklı olan bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde, bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi potansiyel müşterilere “deneme” amacıyla sunduğu öne sürüldü.

Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra, kredi kartına ait mali bilgiler de yer alıyor.

Halihazırda 18 milyon geçerli kredi kartına sahip Sberbank’tan yapılan açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Sonuçları sektör için büyük olacak"

Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık tarihinin en büyüğü olduğunu kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık sektörü için büyük olacağı görüşünde birleşiyor.

Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Çin ve Hindistan'da da faaliyet gösteriyor.

(AA)

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