17 Kasım 2019 Pazar 12:57:10 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 12:59:34
Rusya-Suudi Arabistan arasındaki S-400 görüşmeleri devam ediyor
Rusya ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılında imzalanan S-300 ve S-400 görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
Dubai fuarında Sputnik’e konuşan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Dairesi temsilcisi Mariya Vorobyova, Suudi Arabistan ile 2017 yılında S-300 ve S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin tedariki için bir sözleşme imzalandığını ve bu sözleşmenin hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak kabul edilebilir şartları görüştüklerini aktardı.
(Sputnik)
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