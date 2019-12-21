  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor
Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu Hindistan'da vatandaşlık yasası karşıtı gösterilerde ölü sayısı 17 oldu
Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı Rasulaynlılar terör örgütü YPG/PKK zulmünü anlattı
Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Honduras'ta hapishanede çıkan isyan sırasında 18 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Orgeneral Arif Çetin Nusaybin'de: Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı Orgeneral Arif Çetin Nusaybin'de: Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı
Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj Türkiye’den İsrail’in 'suç ortakları'na mesaj
Rusya ile Ukrayna doğal gazda 'uzatmaya gidiyor' Rusya ile Ukrayna doğal gazda 'uzatmaya gidiyor'
Antalya'da en iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin Egle Gök pişirdi Antalya'da en iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin Egle Gök pişirdi
Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak
Ticaret Bakanı Pekcan: Hizmet ihracatı 10 ayda 28 milyar dolar fazla verdi Ticaret Bakanı Pekcan: Hizmet ihracatı 10 ayda 28 milyar dolar fazla verdi
ASKON iş dünyasının 2020'de yatırımları artıracağını öngörüyor ASKON iş dünyasının 2020'de yatırımları artıracağını öngörüyor
Ticaret Bakanı Pekcan: Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz Ticaret Bakanı Pekcan: Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz
ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi
En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi En iyi Türk kahvesini Litvanyalı gelin pişirdi
Desteklerle kooperatiflerin etkinliği artırılacak Desteklerle kooperatiflerin etkinliği artırılacak
Mardin'de sır olay... Genç çiftten 3 gündür haber alınamıyor Mardin'de sır olay... Genç çiftten 3 gündür haber alınamıyor
Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi Türkiye ile Libya arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM'de kabul edildi
Bursa Uludağ'da kar eriyince tatilciler üzüldü Bursa Uludağ'da kar eriyince tatilciler üzüldü
Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan Meclis'te görevli polis memuru öldü Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan Meclis'te görevli polis memuru öldü
Neredeyse 2 metre boyunda! Yalova'da ölü orkinos kıyıya vurdu Neredeyse 2 metre boyunda! Yalova'da ölü orkinos kıyıya vurdu
Libya'da iç savaş: Darbeci Hafter'e silah ve para desteği sağlayan BAE'nin SİHA saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi Libya'da iç savaş: Darbeci Hafter'e silah ve para desteği sağlayan BAE'nin SİHA saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi
Diyabet hastalarına 'yanınızda ayna taşıyın' önerisi Diyabet hastalarına 'yanınızda ayna taşıyın' önerisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Aralık 2019 Cumartesi 17:34:37 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 17:35:29

Rusya ile Ukrayna doğal gazda 'uzatmaya gidiyor'

Rusya ve Ukrayna, transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda protokol imzalarken karşılıklı tazminat taleplerinin çözümüne yönelik ortak adım attı.

Rusya'nın milli enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, başkent Moskova'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılması ve karşılıklı taleplerin çözümü konusunda imzalanan protokolün detaylarını anlattı.

Yürürlükteki sözleşmeler kapsamında karşılıklı tazminat taleplerinin çözümüne ilişkin anlaşma imzalanacağını hatırlatan Miller, Gazprom ile Ukrayna doğal gaz şirketi Naftogaz arasında mevcut sözleşmelere atıf yaparken tarafların çıkarlarıyla ilgili dengenin de gözetileceğini söyledi.

Miller, Rusya ile Ukrayna arasında uzatılması planlanan transit doğal gaz sözleşmesine ilişkin "Rekabetçi bir tarifenin kurulması durumunda, Ukrayna'dan gaz geçişi 2020'de 65 milyar metreküp, 2021-2024'te ise yıllık 40 milyar metreküp olacak." dedi.

Ukrayna Enerji ve Çevre Koruma Bakanı Aleksey Orjel de başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna'nın yıl sonuna kadar gaz sözleşmelerinin imzalanacağını umduğunu dile getirdi.

Gazprom ve Naftogaz yetkililerinin dün toplantı yaptıklarını hatırlatan Orjel, "Zor müzakereler sonucunda anlaşmaya vardık. Gazın geçişine ilişkin anlaşmanın 5 yıllık olması, 10 seneliğine de uzatılması konusunda anlaştık." dedi.

Rusya'nın, yaklaşık 3 milyar dolar Ukrayna'ya ödeyeceğini belirten Orjel, iki ülke arasında imzalanan protokolün, Ukrayna'ya doğrudan gaz teminini kapsamadığına da dikkati çekti.

Resmi teklif gönderilmişti

Belarus'un başkenti Minsk’te Gazprom ve Naftogaz yetkilileri dün transit doğalgaz sözleşmesinin uzatılması ve karşılıklı taleplerin çözümü için protokol imzalamıştı. Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğalgaz iletilmesine yönelik transit sözleşmenin süresinin 1 yıl uzatılması için Naftogaz'a resmi teklif göndermişti. Gazprom, sözleşmenin uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanması için Kiev yönetiminin Gazprom'a yönelik hukuki taleplerinden vazgeçmesi şartını koşuyordu.

Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko da söz konusu teklifi yanıtladıklarını belirterek, "Gazprom'un, Naftogaz'a yaklaşık 3 milyar dolar borcu var. Eğer bu borcu doğal gaz temin ederek ödemek isterse bunu değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz temini ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi yıl sonu itibarıyla sona eriyor. Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü'ne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu.

Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ