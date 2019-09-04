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04 Eylül 2019 Çarşamba 16:21:21 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:46:37

Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması

Rus Birleşik Tahıl Şirketi, Türkiye’ye ilk defa Rus rublesi üzerinden tahıl temin edeceklerini açıkladı. Rusya lideri Putin, Ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ki ülke arasındaki ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü hatırlatarak, "Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor." şeklinde açıklama yapmıştı

 Rusya merkezli Birleşik Tahıl Şirketi’nden yapılan açıklamada, şirkete bağlı Grain Export SA’nın Türkiye’ye 60 bin ton tahıl teminine yönelik ihaleyi kazandığı belirtildi.        

İhale sonucunda Rus tahılının 10-27 Eylül tarihleri arasında Mersin limanına teslim edileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Türkiye ile varılan anlaşma Rus rublesi üzerinden yapıldı. Ödeme için ulusal para biriminin seçilmesi
sayesinde ekonomik esneklik sağlanırken, kur riskleri azaltılmıştır.” denildi.        

 Türkiye’ye ruble üzerinden tahıl sevkiyatında ilk pilot deneme Ekim 2018’de yapılmıştı.        

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmayı hedeflediklerini söylemişti.        

LİDERLER DUYURMUŞTU

Rusya lideri Putin, Ağustos ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası ki ülke arasındaki ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü hatırlatarak, "Yerli paralarımızın daha geniş şekilde kullanılması için hükümetler arası anlaşma hazırlanıyor ve söz konusu anlaşma, bankacılık sektöründe de kesintisiz ödemelerin yapılmasını öngörüyor." şeklinde açıklama yapmıştı

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