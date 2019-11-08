Rus turistte tüm zamanların rekoru

  • Bist 100
    103413
  • Dolar
    5,7589
  • Euro
    6,3611
  • Altın
    271,8710
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Özür dilemek bile yetmez... Almanya çizgiyi aştı! Özür dilemek bile yetmez... Almanya çizgiyi aştı!
Almanya'da YPG'ye destek ayini! Almanya'da YPG'ye destek ayini!
Belçika'da Mbaye Diagne'ye tepkiler artıyor: Berbat, bencil, kabul edilemez Belçika'da Mbaye Diagne'ye tepkiler artıyor: Berbat, bencil, kabul edilemez
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Hiçbir oyuncuya teklif gelmedi Galatasaray'da tüm planlar bozuldu! Hiçbir oyuncuya teklif gelmedi
Yunan gazeteci Türkiye'deki mülteci kamplarını övdü, hedef gösterildi Yunan gazeteci Türkiye'deki mülteci kamplarını övdü, hedef gösterildi
MSB: Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi MSB: Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Suriye için dörtlü zirvenin tarihi belli oldu Suriye için dörtlü zirvenin tarihi belli oldu
Enzo Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday Enzo Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday
Ceyda Düvenci psikolojik destek görüyor! Ceyda Düvenci psikolojik destek görüyor!
Işın Karaca-Tuğrul Odabaş boşanmasında şaşırtan iddia Işın Karaca-Tuğrul Odabaş boşanmasında şaşırtan iddia
Fatih Terim sonrasında Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk olabilir! Fatih Terim sonrasında Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk olabilir!
Fatih Bulut düğünde silahla havaya ateş açtı Fatih Bulut düğünde silahla havaya ateş açtı
Ünlü şarkıcıdan Nişantaşı'nın göbeğinde dumur eden hareket! Ateşli geceliğiyle eczaneye koştu Ünlü şarkıcıdan Nişantaşı'nın göbeğinde dumur eden hareket! Ateşli geceliğiyle eczaneye koştu
Tanrılara maskeli koruma Tanrılara maskeli koruma
142 yıldır sahnelenen Kuğu Gölü Balesi başkenti büyülemeye hazırlanıyor 142 yıldır sahnelenen Kuğu Gölü Balesi başkenti büyülemeye hazırlanıyor
8 Kasım Dünya Deliler Günü: 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürleri 8 Kasım Dünya Deliler Günü: 8 Kasım Dünya Deliler Günü resimleri, karikatürleri
Mısırlılar 'boykot' çağrılarına rağmen Türk dizilerinden vazgeçmiyor Mısırlılar 'boykot' çağrılarına rağmen Türk dizilerinden vazgeçmiyor
Biletine büyük ikramiye isabet ettiğini bayide öğrendi Biletine büyük ikramiye isabet ettiğini bayide öğrendi
Milli Eğitim Bakanı: Müfettiş grubu oluşturduk Milli Eğitim Bakanı: Müfettiş grubu oluşturduk
Oğlunu başından vurarak öldürdü... Oğlunu başından vurarak öldürdü...
Diyanet'ten Şeyma Subaşı'ya mesaj var! "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol" Diyanet'ten Şeyma Subaşı'ya mesaj var! "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol"
Okul öncesi Mevlid Kandili sanat etkinlikleri: Mevlid Kandili boyama etkinlikleri Okul öncesi Mevlid Kandili sanat etkinlikleri: Mevlid Kandili boyama etkinlikleri
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Mevlidi Nebi' haftası kapsamında yeni bir video yayınladı Diyanet İşleri Başkanlığı 'Mevlidi Nebi' haftası kapsamında yeni bir video yayınladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 11:32:34 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 12:16:48

Rus turistte tüm zamanların rekoru

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antik kentleriyle konuklarını tarihte yolculuğa çıkaran, deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, güzel koyları, kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi olan Antalya, milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.      

Turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Antalya, ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor.      

 AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artış kaydedildi.

Antalya'ya, bu yıl 31 Ekim'e kadar 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi. Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kenti, en çok Rus turistler ziyaret etti.      

Geçen sene toplamda 4 milyon 801 bin, 1 Ocak-31 Ekim döneminde ise 4 milyon 681 bin 299 Rus turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde Rusya'dan 5 milyon 414 bin 602 ziyaretçi geldi.      

- Ruslardan ciddi talep var      

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, sektör için Rusya'nın önemli bir kaynak pazar olduğunu söyledi.      

Rus turist bakımından otellerde halen doluluk yaşandığını belirten Atmaca, Rus misafir sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi. Atmaca, "Rusya şu anda en önemli ve birinci pazarımız. Bu pazarı 3 yılda buralara getirmek sektörün ve paydaşlarının başarısıdır. Halen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını gösterecek." dedi.      

- "Antalya gelecek sene 20 milyona yaklaşacak"      

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay da Türk turizminde güzel bir yıl yaşandığını söyledi.      

 Antalya'nın gelecek sene 20 milyon turist sayısına yaklaşacağını belirten Kınay, "Turizmciler bu sene gülüyor. Özellikle Antalya ve İstanbul'daki turizmcilerin yüzü gülüyor, keyfi yerinde. Gelen turistlerde rekorlar kırılıyor. Çünkü hem Antalya'da hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde bu sene rakamlar çok iyi." diye konuştu.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ