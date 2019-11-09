Rus Turistte tarihi rekor! Oteller dolu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Rus ve Avrupalı turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Antalya, ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor. 1 Ocak-31 Ekim 2019'da kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.4 artış kaydedildi. Antalya'ya, bu yıl 31 Ekim'e kadar 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi.

SAYI HER YIL ARTIYOR

Günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorlarının kırıldığı kenti, en çok Rus turistler ziyaret etti. Geçen sene toplamda 4 milyon 801 bin, 1 Ocak-31 Ekim döneminde ise 4 milyon 681 bin 299 Rus turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde Rusya'dan 5 milyon 414 bin 602 ziyaretçi geldi.

RUSYA ÖNEMLİ PAZAR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sektör için Rusya'nın önemli bir kaynak pazar olduğunu söyledi. Rus turist bakımından otellerde halen doluluk yaşandığını belirten Atmaca, Rus misafir sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi. Atmaca, “Rusya şu anda en önemli ve birinci pazarımız. Bu pazarı 3 yılda buralara getirmek sektörün ve paydaşlarının başarısıdır. Halen talep alan Rus pazarı, kışın da önemini ve artışını gösterecek” dedi.