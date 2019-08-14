14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:55:32
Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 40’ı tamamlandı
Temeli 2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı.
Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş kullanılacak. Projede; tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, bir milyar 78 milyon liraya mal olacak.
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