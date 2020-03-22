Reyhanlı Barajı'nın altıda biri doldu

Yapımı tamamlanan ve 10 Ocak tarihinde su tutmaya başlayan barajda su seviyesi her geçen gün artıyor.

DSİ 63. Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, Reyhanlı Barajı'nın 9 bin 271 metrelik kret uzunluğu ve yaklaşık 21 milyon metreküp dolgu hacmiyle ülkenin en büyük barajlarından olduğunu kaydetti.

Barajın sulamanın yanı sıra Amik Ovası'nda taşkını önleme görevinin de olduğunu belirten Ekinci, "Kaynağını Afrin ve Karasu çaylarından alan barajımızın şu an altıda biri dolmuş durumda. Dolmaya da devam ediyor. 584 bin 640 dekar sulama kapasiteli, 200 bin dekar alanı taşkından koruyacak barajın yıllık faydası yaklaşık 1 milyar 100 milyon liradır." bilgisini verdi.

"Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçekleşti"

AK Parti Hatay Milletvelili Hüseyin Şanverdi de barajın Amik Ovası'na can suyu olacağını aktardı.

Geçen yıl tasarruf tedbirlerine rağmen barajın bitirilmesini sağladıklarını vurgulayan Şanverdi, Hatay'ın 50 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Reyhanlı Barajı'nın tamamlanması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Şanverdi, "En sonundan verdiğimiz sözü tutup Reyhanlı Barajının bitirilmesini sağladık. Tarım arazilerinin daha etkin ve daha ekonomik ekilip biçilmesi adına arazi toplulaştırma projeleri sürüyor. 130 bin dekar araziyi kapsayan birinci etap sulama ve toplulaştırma projesinin ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şanverdi, Tahtaköprü ve Karasu projeleri ile Amik Ovası toplulaştırma ve sulama projelerinin de en kısa zamanda tamamlanması için mücadele edeceklerini de kaydetti.

AA