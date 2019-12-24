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24 Aralık 2019 Salı 09:09:19 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 09:11:35

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yılbaşından sonra para alınacak!

Bugün Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanan karara göre yılbaşından itibaren yurt dışından getirilen, radyo, televizyon, video cihazı, uydu alıcısı gibi görsel ve işitsel cihazlardan 2020 yılında bir kez alınacak ücretler belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilgili karara göre, "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlardan" alınacak ücretler şöyle belirlendi (euro):

1. Televizyon

- 51 Ekrana kadar (51 dahil) 10

- 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil) 16

- 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22

- 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) 34

- 117Ekran-148 Ekran arası (148 dahil) 40

- 148 Ekrandan yukarısı 80

- Oto Televizyonu 8

2. Radyolar

- Cep tipi radyo alıcıları 1

- Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu  vantilatörler 1

- Oto radyo alıcıları 1

- Taşınabilir radyo alıcıları 2

3. Videolar 18

4. Set Üstü Medya Kutulan (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları                 7

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

- Televizyon-Radyo 9

- Televizyon -Radyo-Teyp 13

- Televizyon-Video 19

- Televizyon-Radyo-Video 21

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

- Cep tipi radyo kasetçalar(radyo- walkman) 1

- Taşınabilir (pilli) radyo - pikap 3

- Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3

- Oto Radyo-Kasetçalar 3

- Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4

- Taşınabilir(pilli)Radyo-Kompakdiskçalar 4

- Radyo-Kasetçalar 5

- Radyo-Kompakdiskçalar 7

- Radyo-Pikap 7

- Radyo-Kasetçalar-Pikap 14

- Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar 18

- Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18

6. Diğer Cihazlar

- Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar vb. 2

- Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7

- Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player vb. 15

- Radyo ve/veya TVİi ev sinema sistemleri 15

- Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10

7. Cep Telefonları 20

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18

(DHA)

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