  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0553
  • Euro
    6,5624
  • Altın
    307,2330
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 3 dilde 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 3 dilde 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 98 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan Google'a 98 milyon lira para cezası
Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı! Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!
Numan Kurtulmuş: Bu millet FETÖ'yü de PKK'yı da darmadağın edecektir Numan Kurtulmuş: Bu millet FETÖ'yü de PKK'yı da darmadağın edecektir
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu) Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu)
Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Yıkılan 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunamadı Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Yıkılan 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunamadı
PKK'lı terörist HDP'li Mustafa Sarısaç'ın evinden çıktı PKK'lı terörist HDP'li Mustafa Sarısaç'ın evinden çıktı
Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti
Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler
Sergen Yalçın'ın ilk kaybı Sergen Yalçın'ın ilk kaybı
PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı
Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar
Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa... Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa...
Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse... Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse...
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Şubat 2020 Cuma 23:54:03 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 23:55:56

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 98 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. (Google) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından Google'a, ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER