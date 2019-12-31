'Rekabet altyapıda değil, dijital servislerde olmalı'

Erkan, şirketin ve sektörün 2019 çalışmaları ile 2020 planlarını paylaştı. Türkiye'de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu bildiren Erkan, şunları söyledi:”Ama bu yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ile önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek 5G'ye geçiş için yeterli değil. O nedenle, fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Bunun için gereksinim duyduğumuz fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Fakat burada kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına da dikkat etmemiz gerek. Bu fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa 15 - 16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz.”