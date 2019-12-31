'Rekabet altyapıda değil, dijital servislerde olmalı'
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Operatörler arasındaki rekabetin, altyapıda değil üstyapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetlerde olması gerek" dedi.
Erkan, şirketin ve sektörün 2019 çalışmaları ile 2020 planlarını paylaştı. Türkiye'de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunduğunu bildiren Erkan, şunları söyledi:”Ama bu yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ile önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek 5G'ye geçiş için yeterli değil. O nedenle, fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Bunun için gereksinim duyduğumuz fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Fakat burada kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına da dikkat etmemiz gerek. Bu fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa 15 - 16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz.”
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