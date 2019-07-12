Raylı sistemlerde yerli atak

11. Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, raylı sistemlerde Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bu alanda “milli marka” oluşturulması hedefleniyor.

2020'DE TAMAMLANACAK



Bu kapsamda, Sanayileşme İcra Kurulu kararıyla kamu kurumlarıyla belediyelerin üretilen milli araçları tedarik etmesi yönünde gerekli düzenlemeler ve finansal tedbirler hayata geçirilecek. Planla milli elektrikli tren dizisinin üretimi 2020 yılında tamamlanacak, milli elektrikli lokomotifin seri üretimine 2022'de başlanacak.

Yüzde 80 milli olacak



Milli yüksek hızlı trenin prototipi 2023'te bitirilerek, metro ve tramvay üretimi dahil tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılacak.