PTT'den tatilciye deniz şubesi 

Müşterisine hava ve karada hizmet vererek, mobil araçlarla ayağına giden kurum, şimdi de ‘Deniz Postası’ projesini geliştirdi. Yeni başlanan uygulamayla mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek. Çalışmayla, PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler denizde de yapılacak ve ek bir ücret talep edilmeyecek.