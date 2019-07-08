08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 01:40:33
PTT'den tatilciye deniz şubesi
Bu yıl şaha kalkan Türkiye turizmine bir destek de PTT’den geldi.
Müşterisine hava ve karada hizmet vererek, mobil araçlarla ayağına giden kurum, şimdi de ‘Deniz Postası’ projesini geliştirdi. Yeni başlanan uygulamayla mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek. Çalışmayla, PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler denizde de yapılacak ve ek bir ücret talep edilmeyecek.
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