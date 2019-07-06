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06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:05:48 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:10:30

PTT personel alımı 2019 ne zaman? PTT personel alım şartları neler?

PTT personel alımı 2019 ne zaman? PTT personel alım şartları neler? soruları tüm PTT kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şuana kadar 40 bin çalışanı bulunan PTT'nin 2018 yılında kadrosunda 60 binlik bir açık vardı. 2018 yılında gerçekleştirilen 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. PTT 55 bin personel alımı işlemini 100. yılına kadar tamamlamayı planlıyor. PTT personel alımı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

PTT  personel alımı 2019 ne zaman? PTT  personel alım şartları neler? merak ediliyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler PTT personel alımı hakkında son dakika açıklamalarını takip ediyorlar. PTT kadrosunda kadrosunda 60 binlik bir açık vardı. 2018 yılında yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı.  PTT 55 bin personel alımı işlemini 100. yılına kadar tamamlamayı hedefliyor. PTT personel alım ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.  PTT personel alımları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirisiniz. İşte tüm detaylar... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PTT PERSONEL ALIMI 2019 NE ZAMAN? 
PTT personel alımı 2019 yılında ne zaman olacağı henüz açıklanmadı. PTT personel alımı tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

PTT  PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
PTTPAL başvuru şartları ise şu şekilde;
1- T. C. vatandaşı olmak.
2- Erkek adaylar en az ortaokul mezunu olmak, bayan adaylar en az lise mezunu olmak zorunda.
3- Erkek adaylar 22-32 yaş arasında olmak, bayan adaylar 18-27 yaş aralığında olmak.
4- Erkek adayın askerlik hizmeti yapmış olmak.


5- İnsan ilişkileri, konuşma şekli, diksiyon düzgün olmak.
6- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
7- Kamu haklarından mahrum kalmamak.
8- PTTPAL görevlerine engel olacak akıl ve vücut sağlığı özrü bulunmamak.
9- ÖGG kimlik kartına sahip olmak.
10- Tercih olarak, para ve değerlki eşya taşımacılığı konularında tecrübeli olmak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI YAPACAK İLLER LİSTESİ
PTTPAL 6 farklı ilde yer alacak nakit merkezleri kuracak. Söz konusu PTTPAL nakit merkezi kurulacak iller ise;
"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana" olarak açıklandı. Bu kapsamda PTTPAL1100 memur personel alımlarının bu illerde yapılması beklenmektedir.

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