  • Bist 100
    89437.1
  • Dolar
    6,5616
  • Euro
    7,1997
  • Altın
    338,3990
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de teknolojiden uzak Amişler Kovid-19'a karşı broşürler ile uyarılıyor ABD'de teknolojiden uzak Amişler Kovid-19'a karşı broşürler ile uyarılıyor
Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Korona ile savaşta İsveç stratejisi Avrupa'da karantinayı reddeden tek ülke: Korona ile savaşta İsveç stratejisi
Başkent'te iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı! Başkent'te iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı!
PTT, 2 milyon ihtiyaç sahibine biner lira ödemeye yarın başlayacak PTT, 2 milyon ihtiyaç sahibine biner lira ödemeye yarın başlayacak
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: İnsan tasarruf edilecek bir kaynak değildir Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: İnsan tasarruf edilecek bir kaynak değildir
Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
Türkiye'de sera gazı emisyonu azaldı Türkiye'de sera gazı emisyonu azaldı
Derede merak uyandıran görüntü! Etrafa uçuşan köpüğün sebebi ne? Derede merak uyandıran görüntü! Etrafa uçuşan köpüğün sebebi ne?
LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları yayımlandı
1 Nisan'dan geçerli doğalgaz tarifesi belli oldu 1 Nisan'dan geçerli doğalgaz tarifesi belli oldu
İran’ın bölgesel amaçları ne? Kendisini bekleyen belirsizliklere ne kadar hazır? İran’ın bölgesel amaçları ne? Kendisini bekleyen belirsizliklere ne kadar hazır?
Uluslararası düzeni gelecekte ne bekliyor? Uluslararası düzeni gelecekte ne bekliyor?
Koronavirüsü ciddiye almayıp dalga geçen devlet başkanı acı haberi duyurdu Koronavirüsü ciddiye almayıp dalga geçen devlet başkanı acı haberi duyurdu
Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, Kovid-19 nedeniyle öldü Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, Kovid-19 nedeniyle öldü
'Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek 'Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP'den destek
Ünlü profesör Oğuz Özyaral korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Ünlü profesör Oğuz Özyaral korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Zehir tacirlerinin korkulu rüyası narkotikten mesaj var: "Evde kal, Temiz kal" Zehir tacirlerinin korkulu rüyası narkotikten mesaj var: "Evde kal, Temiz kal"
İnfaz düzenlemesi bugün açıklanacak! İnfaz düzenlemesi bugün açıklanacak!
İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 liralık yardımın tarihi belli oldu İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 liralık yardımın tarihi belli oldu
Ahmet Hakan'dan İETT yorumu: Organize dangalaklık Ahmet Hakan'dan İETT yorumu: Organize dangalaklık
Fenerbahçe'den flaş koronavirüs açıklaması Fenerbahçe'den flaş koronavirüs açıklaması
Telefon şakası sandı Merkel'in yüzüne kapattı Telefon şakası sandı Merkel'in yüzüne kapattı
IMF'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: Türkiye listede değil IMF'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: Türkiye listede değil

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Mart 2020 Salı 15:31:43 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:34:23

PTT, 2 milyon ihtiyaç sahibine biner lira ödemeye yarın başlayacak

İstanbul PTT Bölge Başmüdürü Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner liranın yarından itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.

İstanbul PTT Bölge Başmüdürü Selahattin Ekinci, PTT olarak geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyaya yayılan yeni Kovid-19 salgını nedeniyle kurum olarak yaptıkları yeni düzenlemeri AA muhabirine anlattı.

Başmüdür Selahattin Ekinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye biner lira tutarındaki ödemelerini yarından itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Ödeme tarihlerinin ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendiğini dile getiren Ekinci, "Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar yarın, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak." diye konuştu.

PTT şubelerindeki yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı kanun kapsamındaki yardım ödemelerinin öne çekildiğini aktaran Ekinci, "Böylece işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda PTT'de hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselttik"

Ekinci, müşterilerin ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğinin altını çizmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde şubelerde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz."

Selahattin Ekinci, ayrıca şubelerde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselttiklerini de ifade etti.

PTT şubelerinde koronavirüs önlemleri

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak, gerekli tedbirleri aldılarını vurgulayan Ekinci, tüm PTT iş yerlerinde, dağıtım ve servis araçlarında, müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaptıklarını, müşterilerin ve personelin sağlığını koruduklarını dile getirdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm iş yerlerinde sosyal mesafe kuralını uyguladıklarının altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Kovid-19 salgınına karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz."

Ekinci, vatandaşlara bir de hatırlatmada bulunarak, "Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER