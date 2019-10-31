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31 Ekim 2019 Perşembe 13:39:15 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 13:46:36

Protestolar ve ticaret savaşı sonucu Hong Kong ekonomisi teknik resesyona girdi

Hong Kong ekonomisi, büyük kitle protestoları ve ABD- Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 küçülerek, iki çeyrek üst üste daralmanın yaşanmasının ardından teknik resesyona girdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi İstatistik Kurumu verilerine göre, Hong Kong’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 gerileyerek, 2009'dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 0,6 daralması yönündeydi

Ekonomideki daralma ikinci çeyrekte yüzde 0,4 küçülmeden sonra geldi.  Böylece ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından teknik olarak resesyona girmiş oldu. 

Hong Kong ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 daraldı. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, pazartesi günü ekonominin daralmasına yönelik uyarıda bulunmuş, yıllık büyümenin yüzde 0 ile 1 arasında olacağına işaret etmişti.

Hong Kong ekonomisinin büyük kitle protestoları ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilendiği belirtiliyor. 

Öte yandan, Hong Kong’u ziyaret edenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 3,1 milyona geriledi.

Prostestolar ve reform talepleri

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının Hong Kong'un özerk yönetim yapısını ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitle protestoları başlatmıştı. 

Protestoların şiddetlenmesi üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu. Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmişti. 

Tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular demokratik reform talepleriyle eylemlerine devam ediyor. Protestocular, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Hong Kong hükümeti, protesto eylemlerine müdahalede bulunan polis memurlarının kişisel bilgilerinin internet ve sosyal medya üzerinde paylaşılarak hedef gösterilmesi ve hakarete uğramasını engellemek üzere Yüksek Mahkemeden bu tip paylaşımlara kısıtlama getirme yetkisi talep etmişti. Mahkeme 26 Ekim'de verdiği kararla hükümetin talebini kabul etmişti.

AA

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