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19 Kasım 2019 Salı 15:25:02 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:27:48

Proje hazır! Yerli otomobillerin enerjisi 'bor'dan karşılanacak

Van'da gelecekte fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen hibrit araçların enerji ihtiyacının bor madeninden karşılanması amacıyla proje hazırlandı.

Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü"nü geçen yıl alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Zahmakıran, bor madenindeki hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek salıverilmesi ve bundan hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilebilmesi için 19 ay önce proje geliştirdi.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan Zahmakıran, AA muhabirine, şu an temel bilimler düzeyinde olan projede başarılı olunması durumunda ülke adına önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklarını söyledi. Küresel ısınmaya karşı fosil yakıtlı araçların satışına sınırlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Zahmakıran, şirketlerin elektrikli, hibrit ve diğer temiz yakıtlı araçlar geliştirecekleri öngörüsüyle yola çıktıklarını aktardı.

 "DÜNYA BOR REZERVİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE"

Projede kullandıkları "hidrazin-boran" kimyasalının birçok önemli özelliğinin bulunduğuna işaret eden Zahmakıran, şu bilgileri verdi:
"Bor, yapısında çok yüksek miktarda hidrojen depolayabiliyor. Geleceğe yönelik enerji sistemleri düşünüldüğünde hidrojen ekonomisi önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu parametrelerden biri, hidrojeninin depolanması, diğeri de hidrojenin istenildiği ortamlarda salıverilmesidir. Projemizin temel konusu bor madeni içindeki hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek, salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir. Dünya bor rezervlerinin büyük kısmı Türkiye'de bulunuyor. Projemiz başarıya ulaşırsa hidrojenin depolanması, salıverilmesi ve bor kimyasalının kullanılması ülkemiz açısından büyük önem arz edecek. Projemizin temel konusu içerisinde bulunan hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek, salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir."

"HİBRİT ARAÇLARIN YAYGINLAŞMASI GEREKİYOR"

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmanın, karbondioksit emisyonunu düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri olduğunu vurgulayan Zahmakıran, şunları kaydetti: "Projenin uygulamaya geçmesi için öncelikle hibrit araçların üretilmesi ve yaygınlaşması gerekiyor. Hibrit araçlar elektrik enerjisiyle çalışıyor. Hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilmesinde yakıt hücreleri dediğimiz sistemler kullanılıyor. Projemizle, hidrazin-boran yakıt tankı entegre edilen hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretilebileceğiz." 

(AA)

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