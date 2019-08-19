Profilo AVM satılıyor

1997 yılında açılan Profilo AVM, yeni sahibini bekliyor. AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde bulunan ilanla satışa çıktı.

SATIŞ BAŞLANGIÇ BEDELİ 425 MİLYON LİRA

İlanın detaylarında teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyor.

(İHA)