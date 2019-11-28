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28 Kasım 2019 Perşembe 14:11:39 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 14:14:45

Prof. Dr. Levent Eraslan uyardı! Efsane Cuma’da dolandırılmamak için bu hususlara dikkat edin

İnternet sitelerinin Efsane Cuma adıyla yaptığı büyük indirimleri fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. Alışveriş yaparken sahte ve paravan sitelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Levent Eraslan, "Sitenin güvenilir olduğundan emin olmak için site adresinin başında https’ ibaresi bulunmasına dikkat edilmelidir." dedi.

Prof. Dr. Levent Eraslan, internet üzerinden alışveriş yapanların sitelerin güvenilir olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Eraslan, “Harika Cuma adı altında, güvenilir olmayan bazı siteler indirim kampanyaları ve reklamları yayınlayarak bu açıktan faydalanmaktadırlar. Bu sebeple alışveriş yapılırken güvenilir ve lisanslı siteler tercih edilmelidir.” ifadelerini kullandı.

İndirim ve promosyonlardan yararlanmak isteyen insanların çeşitli dolandırıcılık olaylarına maruz kaldığını belirten Prof. Dr. Levent Eraslan, “Bazı online alışveriş platformlarında, başka markalara ait ürünlerin indirim adı altında fahiş fiyatlara satıldığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu ürünler satın alınmadan önce, ürünün ait olduğu markanın kendi sitesinden fiyat kontrolü yapılması da önerilmektedir.” dedi.

“ALIŞVERİŞ YAPARKEN ‘HTTPS’ UZANTISINA DİKKAT EDİLMELİ”

Alışveriş yaparken lisanslı sitelerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Levent Eraslan, “Harika Cuma adı altında, güvenilir olmayan bazı siteler indirim kampanyaları ve reklamları yayınlayarak bu açıktan faydalanmaktadırlar. Sitenin güvenilir olduğundan emin olmak için site adresinin başında ‘https’ ibaresi bulunmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda alışveriş yapılacak çevrimiçi satış platformunun varsa mobil uygulaması tercih edilmelidir.”

“SİPARİŞ VERİRKEN WHATSAPP UYGULAMASINI TERCİH ETMEYİN”

Instagram’da satış yapan ve vergiye tabi olmayan butiklerden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Eraslan, “Instagram hesaplarındaki dolandırıcılığa ve kimlik hırsızlığına karşı bilinçli olunmalıdır. Ayrıca güvenilir olmayan sayfalardan verilen siparişlerin, görülen ürünle birebir olmama ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

Instagram’dan sipariş verilirken, takipçi sayısının yüksek olması bir güvenilirlik ölçütü değildir. Bu gibi siparişler verilirken WhatsApp uygulaması tercih edilmemeli, mutlaka butiğin güvenilir bağlantılı web sitesi kullanılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Aksam.com.tr / Ezgi Aşık

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