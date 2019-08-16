  • Bist 100
    96516
  • Dolar
    5,5706
  • Euro
    6,1680
  • Altın
    270,5240
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor Edgar Ie'yi kiraladığını açıkladı Trabzonspor Edgar Ie'yi kiraladığını açıkladı
Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi
Beşiktaşlı taraftarlar Konoplyanka yerine onu istiyor Beşiktaşlı taraftarlar Konoplyanka yerine onu istiyor
Pos cihazı dolandırıcılarına paranızı kaptırmayın: Fark edilmesi gerçekten çok zor Pos cihazı dolandırıcılarına paranızı kaptırmayın: Fark edilmesi gerçekten çok zor
Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı
MSB: PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur MSB: PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur
Zalimler iki leyleği kanatsız bıraktı Zalimler iki leyleği kanatsız bıraktı
Hesap fazla gelince kafeye molotof attı Hesap fazla gelince kafeye molotof attı
SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: CENTCOM, teröristleri Türkiye'ye karşı koruyor SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: CENTCOM, teröristleri Türkiye'ye karşı koruyor
Düzce'de terör örgütü PKK üyesi M.D. yakalandı Düzce'de terör örgütü PKK üyesi M.D. yakalandı
Elon Musk: Mars’a nükleer bomba atmalıyız Elon Musk: Mars’a nükleer bomba atmalıyız
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak
OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı
Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 180 kaçak göçmen Ankara'da yakalandı Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 180 kaçak göçmen Ankara'da yakalandı
Trabzonspor Sturridge ile anlaşmaya vardı Trabzonspor Sturridge ile anlaşmaya vardı
İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri gitmeye başlayacak Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri gitmeye başlayacak
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Galatasaray Passolig'de zirvede yer alıyor Galatasaray Passolig'de zirvede yer alıyor
Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı
Son Dakika... Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı Son Dakika... Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı
Pakistan Başbakanı'ndan 'Keşmir' konusunda sert çıkış: Mücadeleyi bırakmayacağız Pakistan Başbakanı'ndan 'Keşmir' konusunda sert çıkış: Mücadeleyi bırakmayacağız
Yerli tohum üretiminde rekor artış Yerli tohum üretiminde rekor artış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 16:13:27 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:17:06

Pos cihazı dolandırıcılarına paranızı kaptırmayın: Fark edilmesi gerçekten çok zor

İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla sipariş götürdükleri kişilerin kart bilgilerini kopyalayarak 50 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 motosikletli kurye tutuklandı. Uzmanlar, benzer dolandırıcılığa kurban gitmemek için günlük limitin en aza indirilmesini öneriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinde moto kurye olarak çalışan ve sipariş götürdükleri evlerdeki kişilerin banka kartı ya da kredi kartlarını yazılımı değiştirilen POS cihazlarına kopyalayarak bilgilerini alan kişilere yönelik operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda bu yöntemle kopyaladıkları bilgileri başka bir manyetik karta aktararak  50 bin lira haksız kazanç elde eden B.Ç, M.F.G, F.S, A.T ve H.A  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait yazılımı değiştirilmiş üç adet POS cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZMANINDAN TAVSİYELER

Dolandırıcıların yöntemini anlatan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demirci, "Ürününüzü teslim aldınız ve artık ödeme aşamasına geldiniz, size uzatılan POS makinesi genellikle sahte ya da üzerine zararlı yazılım yüklenmiş bir POS makinesi oluyor. İlk işlemler orada gerçekleştirmeye çalışıyormuş gibi görünüyor ama bütün kart bilgileriniz kopyalanıyor. Sonrasında işleminizi gerçekleştiremedik diyorlar ve olması gereken POS makinasıyla ödemeniz alınıyor" dedi.

"FARK EDİLMESİ GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

İlk yapılan işlemin normalde yapılandan farklı olduğunu söyleyen Osman Demirci, "Onların arabirimleri biraz daha farklı POS makinasında standart bir görüntüsü vardır, onlardan biraz daha farklı. Çok dikkatli bir tüketici bunu fark ediyor olabilir ama genel olarak fark edilmesi gerçekten çok zor. Farkına vardıktan sonra yapılması en önemli şey kartın kapatıldığından emin olunması gerekiyor. Bankayla hemen iletişime geçilmeli. Kuryenin sahibi kurumla hemen iletişime geçilmesi gerekiyor. Sonrasında mutlaka kolluk kuvveti bilgilendirilmeli" dedi.

GÜNLÜK HARCAMA LİMİTLERİ EN AZA İNDİRİLMELİ

Dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemleri anlatan Demirci, "Tanımadığımız bilmediğimiz sürekli alışveriş yapmadığımız yerlerden bu tarz alışverişler yapmamak bu çok önemli. Kart limitlerimizi çok minimum seviyelerde tutuyor olabiliriz. Günlük harcama limitlerimiz çok az ve küçük olabilir. Bu da herhangi bir dolandırıcılığa karışırsak doğrudan en düşük parayı kaybetmiş oluruz tüm hesabımızdaki para kaybolmamış olur" diye konuştu.

(DHA)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı
Elon Musk: Oraya nükleer bomba atalım!
Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı
Trabzonspor yıldız oyuncuyla anlaştı
Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali
'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali daha güçlü'
Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı
Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı Karaisalı ve Karataş bölgesinde
Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Savaş kapıda! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu
İkinci el otomobil alacak herkesi ilgilendiriyor
Körfez ülkelerini büyük korku sardı! İkincisi geliyor
Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
Türkler Mesut Özil'i korumak için akın etti
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ