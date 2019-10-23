Politika faizi yıl sonu %12'ye gerileyebilir

Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizinde indirim bekliyor. Enflasyonun tek haneye düştüğüne dikkati çeken ekonomistler, enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte TCMB'nin faiz indirimlerine devam edebileceğini aktardı.

‘İNDİRİMİ ASKIYA DA ALABİLİR’

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebileceğini söyledi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin faiz indirimlerini askıya alabileceğini belirtti.