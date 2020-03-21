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21 Mart 2020 Cumartesi 15:07:44 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:09:33

Plastik atıktan kumaş üreten firma 70 ülkeye ihracat yapıyor

Adana'da atık plastik malzemelerden elde edilmiş elyafla kumaş dokuyan firma, üretiminin yüzde 80'ini yurt dışına satarak yılda 50 milyon dolarlık döviz girdisi sağlıyor. Atık malzemelerden elde edilen ham maddeyi alarak çevre dostu kumaşlarda kullanan firma, bunları ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere 70 ülkeye gönderiyor.

Adana'da bir tekstil firmasının, plastik atıklardan elde edilen elyafı çeşitli işlemlerden geçirerek dokuduğu kumaşlar ihraç ediliyor.

Atık malzemelerden elde edilen ham maddeyi alarak çevre dostu kumaşlarda kullanan firma, bunları ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere 70 ülkeye gönderiyor.

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 yıl önce hizmete başlayan işletmelerinde bin 300 civarında personelle, dünyadaki yeni trendleri yakından takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Entegre bir tesis olduklarını ve elyafın aşama aşama iplik, büküm işlemi ve dokuma gibi işlemlerden geçirilerek kumaşa dönüştürüldüğünü anlatan Kıvanç, yılda ortalama 16 milyon metre kumaş üretimlerinin olduğunu dile getirdi.

Kıvanç, üretimlerinin yüzde 80'ini yurt dışına gönderdiklerini ve bunların dünyaca ünlü markalar tarafından kullanıldığını belirtti.

Yeni trendin, sürdürülebilir bir dünya için geri dönüştürülmüş ham maddelerden mamul elde etmek olduğuna dikkati çeken Kıvanç, bu kapsamda atık plastik şişelerden elyaf üreten Hindistan'daki bir firmayla iş birliği yaptıklarını ve onların Türkiye'deki mümessili olduklarını söyledi.

"50 milyon dolar ihracatımız var"

Aldıkları atık malzemelerden elde edilmiş elyafı tesislerinde kumaşa dönüştürdüklerini aktaran Kıvanç, şöyle devam etti:

"Atıktan üretilmiş elyafı alıyoruz. Ürünlerde en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş ham maddeyi kullanıyoruz. Markalar geri dönüştürülmüş ham madde kullanılarak üretilmiş kumaşı istiyor. 2030 yılında 32 firma, ürünlerinin ya yüzde 100'ünün geri kazanılmış veya organik olmasıyla ilgili mutabakat sağlamış. Bunlar dünya markaları. Bütün markalar bir protokol imzalamışlar, biz de bu protokole uymak zorundayız. Çünkü artık markalar ve ülkeler bu malları böyle istiyorsa biz de ürünlerimizi geri dönüştürülmüş ham maddelerden yapmak zorundayız. Başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İran ve Rusya olmak üzere 70 ülkeye ihracat var. Bunun içinde ihraç ettiğimiz kumaşların yüzde 25'inin ham maddesi atıklardan elde edilmiştir."

Kıvanç, toplam ihracat tutarlarının yıllık 50 milyon dolar olduğunu kaydetti.

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