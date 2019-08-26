  • Bist 100
    97256.3
  • Dolar
    5,8025
  • Euro
    6,4539
  • Altın
    284,9960
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Ahlat'ta halka hitap ediyor Başkan Erdoğan Ahlat'ta halka hitap ediyor
Kayseri'den Adebayor açıklaması: Akşam antrenmana katılacak Kayseri'den Adebayor açıklaması: Akşam antrenmana katılacak
Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları
Akkuyu NGS sahasında Liebherr LR13000 vincinin montajı yapıldı Akkuyu NGS sahasında Liebherr LR13000 vincinin montajı yapıldı
Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi? Gelinim Mutfakta Gülcan neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Gülcan elendi mi?
Piyasalarda artan oynaklık para birimlerini baskılıyor Piyasalarda artan oynaklık para birimlerini baskılıyor
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
Barcelona, Emre Can'a talip oldu Barcelona, Emre Can'a talip oldu
Ümit Karan, görevinden istifa etti Ümit Karan, görevinden istifa etti
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Akıntıya kapılan balıkları kazanla kurtardılar Akıntıya kapılan balıkları kazanla kurtardılar
İğrenç olay... 60 yaşındaki adam 20 yaşındaki kıza tecavüz etti İğrenç olay... 60 yaşındaki adam 20 yaşındaki kıza tecavüz etti
Kocasını öldürmüştü... Gerçeği gözyaşlarıyla anlattı! Kocasını öldürmüştü... Gerçeği gözyaşlarıyla anlattı!
Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre'den kötü haber
Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! FETÖ'cü Reşat Nazmi Oral isimli sözde yönetici tutuklandı
Annesi itiraf etti: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm! Annesi itiraf etti: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm!
Hastanede çalışan hemşire eşi, olay yerine koştu: Eşimi geri getirin Hastanede çalışan hemşire eşi, olay yerine koştu: Eşimi geri getirin
F.Bahçe'den Adil Rami’den sonra Ben Arfa girişimi F.Bahçe'den Adil Rami’den sonra Ben Arfa girişimi
Annesi kabul etmeyince o sahiplendi! Annesi kabul etmeyince o sahiplendi!
Murat Başoğlu yine teknede! Murat Başoğlu yine teknede!
G-7'de dikkat çeken kareler: Dünyanın gözü önünde oldu G-7'de dikkat çeken kareler: Dünyanın gözü önünde oldu
Ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2019? Ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih parası ne zaman yatırılacak 2019?
Paylaşımı kafa karıştırdı... Aldatma iddiaları doğru mu? Paylaşımı kafa karıştırdı... Aldatma iddiaları doğru mu?
Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor? Ankara’daki son depremler ne anlama geliyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:24:08 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:25:06

Piyasalarda artan oynaklık para birimlerini baskılıyor

Ticaret savaşı kaynaklı endişeler yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarken, Çin yuanındaki yükseliş sonrası güvenli liman alımlarının Asya seansında Japon yeni üzerinden TL'ye taşındığı görüldü.

Küresel piyasalarda ticaret savaşı ve jeopolitik risklerle yatırımcı risk algısında bozulma belirginleşirken, Çin yuanındaki değer kaybı sonrası güvenli liman alımları ile Japon yenine olan talebin artması, Asya işlemlerinde dolar/TL'deki hızlı yükselişi beraberinde getirdi.

Geçen hafta cuma gününden bu yana ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ile ticaret savaşında yeni bir boyuta geçilirken, atılan adımların sertleşmesi yatırımcıların güvenli liman alımlarını artırmasına neden oldu. Küresel resesyona dair endişelerin arttığı bir ortamda, para politikalarına yön veren ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi de yatırımcı risk iştahını azaltan bir gelişme olarak öne çıktı.

Yaşananlar paralelinde bugün Asya seansının açılışında dolar/Çin yuanı paritesi 7,1527 ile Şubat 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu gelişme sonrası artan risk algısı yatırımcıların güvenli liman alımlarına yönelmesini beraberinde getirirken, dolar/Japon yeni paritesi 104,465 ile Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Yuan ve yendeki sert hareketin gelişmekte olan ülke para piyasalarına da yansıdığı görüldü. Bu kapsamda Asya seansında dolar/TL 6,3370 ile Eylül 2018'den sonra en yüksek seviyeye tırmandı.

Analistler, yıl başından bu yana TL varlıklara yoğun ilgi gösteren Japon yatırımcıların otomatik zarar kes emirleri ile Türk lirasında flaş crash (sığ piyasada az likidite ile volatil hareket şoku) yarattığını söyledi.

Ticaret savaşı kaynaklı endişelerin yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarak temkinli davranmaya sevk ettiğini belirten analistler, böyle bir ortamda Fed tarafından yeterli ışık gelmemesinin de fiyatlamalarda güvenli liman alımlarının öne çıkmasını sağladığını ifade etti.

Analistler, Çin yuanındaki sert hareketten sonra güvenli liman olarak görülen Japon yenine talebin arttığını, yendeki yükselişin de stop-loss emirleri ile Asya seansında dolar/TL'ye taşındığını belirterek, söz konusu ani hareketlerin engellenmesinin kolay olmadığını, TL likiditesini artırıcı başlıklara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

"TL likiditesinin zayıf olduğu Asya seansında önlem almak zor"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, off shore yuanın güne 7,19 civarında başladığına işaret ederek, cuma gününün paniği ile Asya yatırımcısının krizlerde güvenli liman olarak tabir edilen Japon yeni alımına geçtiğini söyledi.

Bu durumun hala görece yüksek faiz verdiği için carry trade (düşük maliyetli para ile borçlanıp bu tutarı getirisi yüksek paralara yatırmak) pozisyonlarının taşındığı Japon yeni/TL kurunda stop (zarer kes) emirlerinin çalışmasına ve sert bir hareket gerçekleşmesine neden olduğunu aktaran Manukyan, şunları ifade etti:

"Çin Merkez Bankasının bu sabah onshore yuan sabitlemesinde gördüğümüz üzere, Çin kur silahını kullanma isteğinde değil. Dolayısıyla piyasa sakinleşti. Dönem dönem bu tip flash crash tabir edilen hareketleri zaten yaşıyoruz. Asya seansı, TL likiditesinin zayıf olduğu bir seans olduğundan önlem almak zor. Algoritma veya insan eli ile yapılan kademelerin boş olduğu bir ortamda hareketler sert olacaktır. TL'nin uluslararası piyasada daha yaygın ve derin işlem görmesini sağlamak dışında gerçek bir çözüm zor."

"Döviz piyasasında volatilite artışı ile anormal fiyatlama eğilimleri görülebiliyor"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise Türk lirasında bu gece yaşanan hareketin, yılda birkaç kez Asya seansına geçiş aşamasındaki 1-2 saatlik "kör işlemler" olarak ifade edilen kısımdaki düşük işlem hacmi kaynaklı oynaklık artışı şeklinde tanımlanabileceğini söyledi.

Cuma günü Jackson Hole konferansında Fed Başkanı Powell'ın sunumundan duymak istediği mesajları alamayan piyasalarda, ABD-Çin restleşmesi sonrası risk algısındaki değişime paralel yeniden pozisyon ayarlandığına dikkati çeken Gödek, şunları kaydetti:

"Bu ve benzeri hareketleri yakın geçmişte de gözlemleme şansımız olmuştu. Örneğin, 3 Ocak günü takip edilen harekette Japon yeni Avustralya dolarına karşı yüzde 8'e yakın değer kazanarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, G10 para birimleri karşısında da yüzde 1 prim sergilemişti. Aynı dakikalarda Türk lirasına karşı eğilimi de yüzde 10 yükseliş şeklinde olmuştu.

Bugün konuştuğumuz durumun altyapısı da genel olarak bu çerçevede okunabilir. Çin yuanının off shorede 11 yılın düşüğüne gelmesi ve dünyanın hemen hemen her noktasından global ekonominin geleceğini tehdit eder şekilde haber akışının hızlanması nedeniyle ivmelenen Japon yeni talebi ciddi bir süredir taşınan uzun yönlü lira pozisyonlarında 20 dakika gibi kısa bir süre hızlı ve oynak bir çözülmeye neden oluyor. Yüksek getiri sunan para birimleri arasında yer almamız bu gibi durumlarda bizim pozisyon çözülmesinde ilk akla gelen üye olmamıza zemin hazırlıyor."

Gödek, geçmişte Avustralya doları ve İngiliz poundu gibi çapraz kurlarda da benzer durumların gündeme geldiğini anımsatarak, günde 5-6 trilyon dolar işlem hacminin konuşulduğu döviz piyasası işlemlerinde volatilite artışına paralel bu tarz anormal fiyatlama eğilimlerinin görülebildiğini ifade etti.

Birkaç gün içerisinde kotasyonların dengeye oturması ve kendi normalini bulmasının önemine işaret eden Gödek, "Likiditenin düşük olduğu saatler az çok bilindiği için bu kısım için ne tarz önlemler alınabilir konusuna kafa yormak gerek. Yatırımcı kesimi için açık pozisyon taşımanın maliyeti ve hedge etmemenin riskleri mutlak suretle kapsamlı bir şekilde paylaşılmalı ki bu tarz gelişmelerde tahribatın boyutu sınırlansın. Yapmamız gereken diğer ülke örneklerini çalışıp likidite artırıcı ve oynaklık düşürücü başlıklara odaklanmak." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ