Piyasalara nefes aldıracak ikinci indirim yolda

Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekilmişti. Ekonomistler, temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bu ayki toplantıda da politika faizinin 250-275 baz puanlık düşüşle yüzde 17-17,25’e indirileceğini tahmin ediyor. Enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci para politikalarının desteğiyle faiz indirimlerinin süreceğini değerlendiren analistler, piyasaların 24 Ekim ve 12 Aralık’taki PPK toplantılarında da toplamda 200-250 baz puanlık ilave bir faiz indirimini fiyatladığını dile getiriyor.