Piyasalara faiz dopingi

İlk olarak temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda, Merkez Bankası tarafından politika faizi (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) 4.25 puan indirilerek yüzde 24’ten 19.75’e çekilmişti. İkinci toplantı ise önceki gün gerçekleştirildi. Merkez, faizi 325 baz puan düşürerek yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye düşürdü.

ÜZERİNE DÜŞENLERİ YAPSINLAR

Böylelikle Merkez’in son 3 ayda yaptığı faiz indirimi, 750 baz puana ulaştı. İş dünyası tarafından kamu veya özel bütün bankaların, bu indirimleri faiz oranlarına yansıtması ve bankaların da güçlü indirimler yapması bekleniyor. Bu çerçevede Merkez Bankası’nın, ilk olarak 25 Temmuz’da yaptığı 425 baz puanlık indirim, kamu bankalarınca kredi maliyetlerine ciddi olarak yansıtılmıştı. Merkez’in yaptığı faiz indirimlerinin tüm sektörlere umut verdiğini belirten iş dünyası temsilcileri, özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ediyor.

TİCARİ KREDİLER İNMELİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomideki olumlu işaretlerin son dönemde oldukça belirginleştiğini söyledi. Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın politika faizi indiriminin sadece kamu bankalarını bağlayan bir husus olmadığının altını çizerek, “Kamu bankalarımızın gösterdiği özveriyi ve hassasiyeti özel bankalarımızdan da gerek kredi faizi oranlarında gerekse de yeniden borç yapılandırma süreçlerinde bekliyoruz. Ticari kredilerin daha da aşağıya inmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, faizlerdeki düşüşün yatırımın önündeki engelleri kaldıracağını, iş dünyası olarak gelecek dönemde yeni indirimler beklediklerini ifade etti.

YATIRIMLAR DAHA DA ARTAR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan ise ihracat rakamlarının arttığını, cari açığın azaldığını belirterek, “Faizin düşürülmesi yeni yatırımları getirirken, beraberinde işsizliğe çare olacaktır” dedi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ekonomiye yansımalarının olumlu olacağını belirten Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci de “Faiz indirimiyle kredilerin tabana yayılmasını bekliyoruz. Kamu bankalarının gösterdiği iyi niyeti özel bankalar da göstermeli” diye konuştu.

ZİRAAT ÖNCÜ OLDU

Merkez’in faiz kararı sonrası, bankalardan beklenen faiz indirimine ilk cevap, Ziraat Bankası, Türk Eximbank ve Türkiye İş Bankası’ndan geldi. Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35’e düşürdü. Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor. Türk Eximbank ise bir yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık bir puan indirimle yüzde 10.65’e çektiğini duyurdu. Türkiye İş Bankası da konut kredilerinde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 faiz oranı uygulanacağını açıkladı.