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23 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:28:58

Piyasalar nefes alacak! Faiz indirimi yolda

Piyasalar, 25 Temmuz’da açıklanacak olan faiz kararına odaklandı. Politika faizinde en az 2.5 puan indirim bekleyen analistler, 3 toplantıda faizlerin toplamda 8 puan düşeceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası,  geçen yıl eylülde, politika faizlerini 625 baz puan artırmıştı. 17.75 olan faiz yüzde 24’e fırlamıştı. Aradan geçen 10 aylık sürede, faizlere hiç dokunmayan Merkez’in, 25 Temmuz’daki toplantıda güçlü bir indirim yapacağı tahmin ediliyor. Dünyaca ünlü 20 analist kuruluşun katıldığı ankete göre, ekonomistler yüzde 24 olan politika faizinde, en az 250 baz puan indirimi bekliyor. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek olan 3 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise faizlerin toplamda 800 baz puan düşürüleceği belirtiliyor.

RİSKLER ZAYIFLADI

Daha önceki PPK toplantılarında faiz indirimine gidilmemesine iç ve dış riskleri gerekçe gösteren ekonomistler, 4 ana riskten 3’ünün zayıfladığını aktardı.

İstanbul seçimlerinin sona ermesiyle iç piyasada rahatlamanın olduğunu ve belirsizliğin sona erdiğini söyleyen analistler, Trump’ın S-400 konusunda Türkiye’nin tezini savunması, ABD Kongresi yaptırım kararı alsa bile, en kötünün gerçekleşmeyeceğine işaret etti.

Analistler, son olarak haziran sonundaki G20 Zirvesi’nde küresel ticaret savaşlarında frene basılmasının kararlaştırıldığını hatırlattı. Böylece, Türkiye ekonomisi ve piyasaları için, dört ana risk unsurundan üçünde ciddi iyileşme sağlandığına dikkat çekildi. Ana risklerin zayıflamasıyla, faiz indiriminin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

% 17'NİN ALTINA İNECEK

Commerzbank analisti Tatha Ghose, faiz yorumunda indirimlerin temmuzda başlayacağını, kur ve finansal istikrarda zarara yol açmayacak biçimde politika faizinin yüzde 17 veya daha altına inene dek indirimlerin devam edeceğini söyledi. Bloomberg International'a göre 2021 yılının ilk çeyreğine kadar faizin yüzde 14.5'e inmesi bekleniyor. Mideast Ekonomisti Ziad Davud, enflasyondaki yavaşlama ve TL'nin istikrar kazanmasının, bu ay faiz indirimi için alan yarattığını belirtti. Morgan Stanley faiz indirim beklentilerini 2 katından fazla yükselterek 250 baz puan indirim öngördü.

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