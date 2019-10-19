Piyasalar moral boldu

Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetlerarası görüşmeler öncesi 5.88-5.93 bandında işlem gören dolar, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı açıklamalarının ardından hızla düşüşe geçti.

EN DÜŞÜK SEVİYE

Dolar, azalan jeopolitik risklerle dün, güne azalışla başlamasının ardından 5.7585'le son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Sabah saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1.1 altında 5.7670'ten alıcı buldu. Aynı dakikalarda, euro yüzde 0.95 azalışla 6.4260'tan, sterlin yüzde 1.1 düşüşle 7.4280'den satıldı. Dolar ve euro'daki düşüş altın fiyatlarına da yansıdı.Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1.2 değer kaybıyla 276.2 lira seviyesine indi.

ALTIN FİYATI DA GERİLEDİ

Önceki gün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 2 bin 796 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, cumhuriyet altını da 1.850 liradan satıldı. Analistler, Türkiye'nin “güvenli bölge” konusunda daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmadan istediğini almasıyla ekonomik ve siyasi yaptırım risklerinin rafa kalkmasının Türk lirası varlıklarını pozitif etkilemeye devam edeceğini belirtti.