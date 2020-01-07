Piyasalar, İran'ın ABD'ye tepkisini beklerken petrol fiyatları azaldı
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinden sonra piyasalar Tahran'ın tepkisini beklerken petrol fiyatları geriledi.
Piyasalarda ABD'nin İran'ın önde gelen komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Tahran'ın tepkisi beklenirken, petrol fiyatları düştü.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Shamkhani, Salı günü Tahran´ın Washington'a karşı 13 farklı misilleme senaryosunu gözden geçirdiğini belirterek, yönetimin ABD ordusu ve ekipmanını yakından izlediğinin altını çizdi.
Söz konusu gelişmelerin ardından petrol piyasalarında Brent ham petrolü yüzde 0.80 düşüşle 68.36 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.68 düşüşle 62.84 dolara geriledi.
DHA
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