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24 Ekim 2019 Perşembe 08:34:18 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:35:20

Piyasalar "indirimi" satın aldı

Temmuz ve Eylül’de toplam 750 baz puanlık faiz indirimi yapan Merkez Bankası’nın bugün de güçlü bir indirim yapması bekleniyor. Enflasyonun tek haneye inmesiyle eli iyice rahatlayan MB’nin yapacağı indirim piyasalar tarafından da satın alınmış durumda. Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakat ve Trump’ın dün akşamki Türkiye’ye yaptırımların kaldırılmasını emrettim açıklaması da TL üzerindeki baskıyı kaldırmış durumda.

Piyasaların ve iş dünyasının gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Temmuz ve Eylül’deki toplantılarda toplam 750 baz puanlık faiz indirimi yapan Merkez Bankası’nın güçlü bir indirim daha yapması bekleniyor. Enflasyonun tek haneye inmesiyle eli iyice rahatlayan Merkez Bankası’nın yapacağı indirim, piyasalar tarafından da satın alınmış durumda.

BARIŞ PINARI HAREKATI TL’YE DESTEK VERİYOR

Türkiye'nin ABD'nin ardından Rusya ile de Suriye konusunda anlaşmasıyla rahatlayan jeopolitik gelişmeler, TL üzerindeki baskıyı azaltması da Merkez Bankası’nı rahatlatan bir başka etken olarak dikkat çekiyor. Borsa İstanbul Barış Pınarı Harekatı’nın ardından 100 bin seviyesinin altına sarkan Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi, Türkiye’nin Suriye ile ilgili tezlerinin kabul görmesinin ardından dün tekrar 100 bin sınırına dayandı. 5,93’e kadar çıkan Dolar/TL seviyesi de iki hafta aradan sonra 5,75’e kadar geriledi.

ENFLASYON TEK HANEDE

Tüketici enflasyonun Eylül ayında yüzde 9,26’ye kadar gerilemesinin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bugünkü kararında belirleyici rol oynayacağı ifade ediliyor. İki hafta sonra açıklanacak Ekim ayı enflasyonunun da tek haneli olması bekleniyor. Çünkü geçen yılki ekim enflasyonundan kaynaklı 2,67’lik bir baz etkisi var. Bu yılki ekim ayına ilişkin TÜFE verisi yüzde 3 ve üzerinde olmadıkça yıllık enflasyon tek hanede kalacak.

“ÖNÜNDE DURAN FIRSATI KULLAN”

İş dünyası; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önündeki en büyük engel olarak gördüğü faizlerin indirilmesi konusunda; Merkez Bankası’na “Önünde duran fırsatı kullan” çağırısında bulunuyor. Konut satışları, araç alımları ve beyaz eşyadaki kısmı hareketliliğe dikkat çeken iş adamları, iç piyasanın iyice hareketlenmesi için Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor.

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